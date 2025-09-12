◇卓球WTTチャンピオンズ マカオ(9〜14日、中国・マカオ)女子シングルス2回戦の6試合が12日に開催。日本勢では、張本美和選手（世界ランク6位）、伊藤美誠選手（同8位）、大藤沙月選手（同10位）、早田ひな選手（同13位）の4人が出場します。張本選手は大藤選手と直接対決。国際大会での通算成績は張本選手の2勝1敗。直近の対戦は今年4月。その時は張本選手が3−0で大藤選手を破っています。伊藤選手は蒯曼選手（同4位/中国