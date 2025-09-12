12日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3168枚だった。うちコールの出来高が1609枚と、プットの1559枚を上回った。コールの出来高トップは4万8000円の254枚（20円高110円）。プットの出来高トップは4万2000円の212枚（55円安325円）だった。 コールプット 出来