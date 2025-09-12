12日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は43枚だった。コールの合計出来高は18枚。コールの出来高トップは5万円の6枚（20円高240円）だった。プットのの合計出来高は25枚。プットの出来高トップは3万2000円の4枚（100円）だった。 コールプット 出来高前日比