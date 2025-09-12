アメリカ同時多発テロから24年。海外で邦人がテロや災害に巻き込まれる事態は後を絶たない。海外有事の現場では何が起きているのか。重大な緊急事態に派遣される外務省の「海外緊急展開チーム」は、どのような思いで任務に臨んでいるのか。（外務省担当・鈴木しおり）■911テロから24年……「海外緊急展開チーム」とは2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロでは、邦人24人を含む2977人が犠牲となった。あれから24年。海外で