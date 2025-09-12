11日も自民党総裁選をめぐる動きが活発化しています。小林鷹之元経済安保担当相が11日、出馬を表明したほか、高市早苗前経済安保担当相も会合で、出馬する意向を伝えたということです。11日午後、“ポスト石破”として注目される一人、小林鷹之議員は…。小林鷹之議員「自由民主党の総裁選に臨む。その覚悟を固めました」来月4日投開票となる自民党総裁選に立候補する意向を正式に表明しました。■出馬表明の小林氏「挑戦」「成長