◇プロ野球セ・リーグ広島3-2（11日、東京ドーム）試合前の守備練習を終えた巨人の吉川尚輝選手。打撃練習のために、バットやヘルメットを手にグラウンドに出てきましたが、ケージに入る前にトレーナーを伴って、ベンチに下がっていく場面がありました。吉川選手は今季一度、腰痛で登録を抹消されています。試合後に吉川選手について聞かれた阿部慎之助監督は「そこまで重症ではないんだけど、大事を取ってという感じです」と語