12日午前6時30分、広島県と気象台は、広島市東区、広島市南区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、呉市、大竹市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜概況＞降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。＜とるべき措置＞避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相