自身が長年支援している慈善団体、ウェルチャイルドの授賞式に出席するため、久しぶりに母国イギリスに戻ったヘンリー王子。このイベントで、確執が伝えられるウィリアム王子との関係をジョークにしたそうだ。【写真】メーガン妃公開！王子一家のプライベートショットを沢山張り付けたボードPeopleによると現地時間9月8日、2025年ウェルチャイルド・アワードのレセプションに出席した王子が、イベントの前に受賞者と面会。そ