本日9月12日に24歳を迎えた元HKT48・田中美久。最近ではグラビアでも活躍しており、SNSでは抜群のプロポーション際立つ姿を度々投稿している。そこで今回は、田中がSNSで披露した水着姿を紹介。写真と併せて見ていこう！【写真】“令和のグラビアクイーン”田中美久が「スタイル抜群」“水着姿”で魅了（18枚）■黒の水着姿1月22日には、「OKINAWA」とコメントを添えて、沖縄で撮影された黒の水着姿を投稿。ナチュラルかつ大