スティーヴン・スピルバーグ監督の映画『E.T.』（1982）が、『金曜ロードショー』（日本テレビ系）にて10月10日21時30分から放送される。【写真】どんどんE.T.がかわいくみえてくる！映画『E.T.』場面写真公開当時、スター・ウォーズ（7754億ドル／IMDb）を抜いて全世界でNo.1の約7973億ドル（IMDb）の大ヒットを記録。米アカデミー賞でも音響効果賞など4部門で受賞を果たした本作。これまで一般的だった「宇宙人（Alien）」