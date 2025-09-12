映画『ワイルド・スピード』シリーズで世界的な人気を誇った俳優ポール・ウォーカーが、この世を去ってから12年。2013年11月30日の悲劇的な事故から時が経った今も、彼の存在はスクリーンや慈善活動、そして家族や共演者との絆を通じて生き続けている。今回は、最期の日に何が起きたのか、世界中を駆け巡った衝撃と追悼、娘メドウや弟コディによる遺志の継承、そしてファンの心に刻まれる「レガシー」について振り返る。【写真】