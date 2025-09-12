阿部サダヲが主演し、松たか子がヒロインを演じるドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の最終回が11日に放送され、クライマックスで幸太郎（阿部）がネルラ（松）に語りかけた言葉に、ネット上には「めちゃくちゃカッコいい!!」「素敵なプロポーズ」「名言だな」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】大きなハサミを片手に幸太郎（阿部サダヲ）を抱きしめ