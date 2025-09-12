木村文乃が主演を務め、Snow Manのラウールが共演するドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第10話が11日に放送。カヲル（ラウール）の覚悟に反響が集まっている。【写真】ドラマ『愛の、がっこう。』第10話場面カット愛実（木村）は新居にカヲルを招き入れ、二人は冗談を言いながらカップ麺を食べる。いつの間にか眠ってしまったカヲルの寝顔を見つめ、もう逃げないと決意する愛実。早朝、愛実はこっ