イルカが、戦後80年でもある2025年にデジタルシングル「あいのたね♥まこう！」を9月21日にリリースすることを発表した。同曲のタイトルはIUCN国際自然保護連合の初代親善大使に就任するなど、平和と命の大切さを発信する活動も数多く行っているイルカが、今年のコンサートツアーのタイトルとしても使用している。『未来のために「愛の種まこう！」そして、愛の花を咲かせよう！』イルカの優しさ溢れるメッセージが込められて