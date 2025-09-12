◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル＝３着までに秋華賞の優先出走権）ローズＳは１５年以降で１番人気がわずか３勝。４着以下だった年も４回あり、それほど信頼度は高くない。伏兵として注目するのが、マトラコーニッシュだ。過去１０年の勝ち馬は、オークスからの臨戦組が６頭でそれ以外が４頭。後者の共通点は、１勝クラス（５００万下）を勝って参戦していたことだ。さらに１５年タッチ