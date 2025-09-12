◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル＝３着までに秋華賞の優先出走権）新人の田山旺佑（おうすけ）騎手（１９）は、アイサンサンと臨むローズＳが重賞初騎乗だ。佐々木厩舎は所属する新谷厩舎（３７戦）に次ぐ３１戦で騎乗しており、同馬を所有する岡浩二オーナーは父の知人という縁がある。「オーナーとも話しました。佐々木先生にも評価していただいて、ありがたいです」と喜びを表す。こ