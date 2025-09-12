◆米大リーグブルージェイズ６―０アストロズ（１１日・カナダオンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）ア・リーグ西地区首位を走るアストロズが１１日（日本時間１２日）、敵地のブルージェイズ戦でわずか２安打で０―６で完敗。地区首位同士のカードに負け越した。これで７９勝６８敗。この日エンゼルスと戦う２位マリナーズが７８勝６８敗でゲーム差は０・５に、もしマリナーズが勝てば同率首位となる。この日は移動日