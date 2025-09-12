「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」で描かれたシャア・アズナブルは、「ファーストガンダム」のシャアよりもシャアらしかった--。サブカル評論や戦史報道で知られる朝日新聞記者の太田啓之氏が、最新ガンダム論を語り尽くす。ガンダム世界に刻まれた絶望のループを断ち切る“真のニュータイプ”とは何か。「GQuuuuuuX」を読み解く視点を提起する。【画像】山本五十六とシャア・アズナブルの意外な類似点とは 太平