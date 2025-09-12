数あるiPhone用ケースの中でも根強い人気を誇るのが手帳型タイプ。iPhoneの全面を保護できるだけでなく、カード類を収納できるポケット付きや、素材や縫製にこだわったモデルなど、使う人の好みに応じた多彩な選択肢が魅力です。ロア・インターナショナルが展開するスマホケースブランド「ABBI SIGNATURE（アビシグネチャー）」から登場した「ROCADO シェルコードバン MagSafe対応ケース」（5万5900円）は、“革のダイヤモンド”と