文春オンラインで“なろう系”を読もう！「小説家になろう」の人気作『俺、勇者じゃないですから。〜VR世界の頂点に君臨せし男。転生し、レベル1の無職からリスタートする〜』のコミカライズです。MMOゲームに転生した主人公の冒険譚！【このマンガを最初から読む】「異世界転生」したら…“レベル1”の“無職”だった件について第47話になります（前編です。後編は9月26日更新）。公開していないエピソードやこの続き