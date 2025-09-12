プロ野球セ・リーグは11日、各地で3試合が行われました。3位DeNAと対戦したリーグ王者の阪神は4回、近本光司選手がヒットと盗塁でチャンスを作ると、森下翔太選手の一発で2点を先制。援護をもらった先発・大竹耕太郎投手はテンポよく打たせて取る投球で、DeNA打線をヒットわずか3本に抑えて、自身2年ぶりの完封勝利を挙げました。5位広島と対戦した2位巨人は先制された直後の1回裏、岡本和真選手のタイムリーなどで逆転に成功。し