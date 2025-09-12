日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。【画像】樋口泰行氏は来年3月にパナソニックコネクトCEOを退任することに◆◆◆パナ異例人事のウラ側パナソニックホールディングス（HD、楠見雄規社長兼グループCEO）が発表した人事が波紋を広げている。かねてグループ内で「事業子会社の二枚看板」と