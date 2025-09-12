外務省はロシアに出している危険情報の内容を改定し、ビジネスや留学など「真にやむを得ない事情」がある場合は、ウクライナとの国境周辺地域以外への渡航・滞在は妨げないとしました。外務省は12日、ロシアに発出している危険情報の内容を改定し、ウクライナとの国境周辺地域以外の全土について、ビジネスや留学、研究、芸術、教育目的など「真にやむを得ない事情」があれば渡航・滞在を妨げないとする内容を新たに盛り込みました