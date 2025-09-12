「巨人２−３広島」（１１日、東京ドーム）値千金じゃ〜！広島の中村奨成外野手（２６）が九回に決勝の勝ち越し７号ソロを放った。成長著しいリードオフマンの一撃で、チームの連敗は６でストップ。待望の９月２勝目で３位・ＤｅＮＡと５ゲーム差になった。残りは１５試合。逆転でＣＳ進出は険しい道だが、諦めるにはまだ早い。その瞬間、ベンチのカープナインは総立ちとなった。重苦しいチーム状況と試合展開。その全てを中