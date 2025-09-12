お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が11日放送のテレビ朝日系「アメトーーク!」（木曜午後11時15分）に出演。苦手としているドッキリ企画のVTRが復刻公開された。粗品は同番組の19年の企画「ビビリ−1グランプリ」に出演。その当時の映像が公開された。エレベーターに乗り込む際、番組スタッフからラジコン鳥を投げ込まれ、奇声を発してのたうち回った。また、滑り台の降りた先に、ムカデの形をした虫のおもちゃが出てくる仕掛