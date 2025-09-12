お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が11日放送のテレビ朝日系「アメトーーク!」（木曜午後11時15分）に出演。元雨上がり決死隊の宮迫博之（55）とのバトルについて言及した。バトルの発端は粗品とMCの蛍原徹が出演した昨年4月放送の他局の番組内での発言だった。粗品は「蛍原さんと共演させてもらった時ですよね。僕、最初は芸人なのに、最近のユーチューバーおもろいなっていう風潮、いや待ってくれ。ユーチューバーおもんない