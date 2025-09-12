プロ野球パ・リーグは11日、各地で2試合が行われました。2位日本ハムは初回、レイエス選手のタイムリー2ベースヒットを皮切りに郡司裕也選手、清宮幸太郎選手の3連打で3得点をあげると、さらに攻撃は続きこの回打者一巡で一挙6得点を奪いました。4点差とされた6回には押し出しで1点を奪うと、代打の万波中正選手のタイムリーで10点目。4人の投手陣でリードを守った日本ハムがオリックスに10-4で勝利しました。ロッテと対戦した首位