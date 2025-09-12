一家4人殺害事件で再審無罪が確定した袴田巌さんの弁護団は、検事総長の談話で袴田さんの名誉が傷つけられたとして、国に損害賠償を求め提訴しました。1966年、当時の静岡・清水市で一家4人が殺害された事件で袴田巖さんは死刑判決を受けましたが、やり直しの裁判を経て2024年、無罪が確定しました。この判決について、畝本直美検事総長は談話を発表し「到底承服できない。控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容」との見解を示してい