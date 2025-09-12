ソフトバンクは11日、ロッテとの試合（ZOZOマリン）に1−9で大敗。先発の大関友久は2回4失点で降板し、打線も僅か2安打とロッテ・種市篤暉に封じられた。5敗目を喫した大関について、同日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』でMCを務めた野村弘樹氏は「前の試合でモイネロもやられてしまって、そういった意味では両投手とも心配ではあるんですけど、こういう試合もあるっちゃあるでしょうけどね…」と話すと、解説者の