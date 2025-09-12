元日向坂46でタレントの丹生明里（24歳）が、9月6日に放送されたドキュメンタリー番組「ラーメンを食べる。」（BS-TBS）に出演。ラーメンを食べるときは人とは行かず、「ほぼソロって決めてます」と語った。丹生は今回、味噌ラーメンの超人気店「ど・みそ」の京橋本店を訪れ、人気の一杯を食べることに。スタッフに「ラーメン、お好きですか？」と聞かれた丹生は「大好きです。ラーメンは安心感があります。食べるとホッとするし、