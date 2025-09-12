女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・早瀬ノエルが１２日までに自身のＳＮＳを更新し、クールなショットを披露した。インスタグラムで「１０月号にゆいちゃんと登場させていただいてますオフィスライクなメンズファッションとっても楽しかったです」とつづって、カジュアルコーデで受話器を取る様子などをアップした。この投稿には「クールでかっこいい」「さまになりすぎてる」「新しい