イスラエル軍による攻撃を捉えた監視カメラの映像＝9日、カタールの首都ドーハ（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は11日、イスラエル軍によるイスラム組織ハマス幹部を狙ったカタールでの空爆を巡り、イスラエルの名指しを避けた上で、空爆を非難する報道声明を発表した。イスラエルを擁護してきたトランプ米政権も同意し、不十分な通知で同盟国での攻撃を実施したイスラエルへの不満を高めていることが