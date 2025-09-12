9月14日から15日にかけては、西日本・東海・関東甲信などで、9月半ばと思えないような猛烈な残暑となるでしょう。その後も10月上旬にかけて、平年より気温の高い状態が続きそうです。低気圧や前線の影響を受けやすい時期があり、北日本の降水量は平年並みか多くなるでしょう。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】北日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。北海道では低気圧や前線の影響を受けやすく、降水量は平年並みか