東海漬物から販売されている「辛くなくて食べやすい!こくうま」は、辛さと甘さを控えつつコクと旨みをしっかり感じられるキムチです。辛みが少なく風味豊かな2種類の唐辛子を使用しているため、辛いものが苦手な方にもぴったり。今回は、そのまま食べるだけでなくお料理にも活用してみましたので、参考にしていただけると嬉しいです。 辛くないキムチって!? ｢辛くなくて食べやすい!こくうま｣は、辛さや甘さを抑えながらも、旨