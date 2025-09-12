¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¹­Åç3-2µð¿Í(11Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)µð¿Í¤Ë¾¡Íø¤·Ï¢ÇÔ¤ò6¤Ç»ß¤á¤¿¹­Åç¤Î¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤¬Áª¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹­Åç¤ÏÆ±ÅÀ¤Î9²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÃæÂ¼¾©À®Áª¼ê¤¬¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á3-2¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÂ¼Áª¼ê¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¯¤·¡Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î¡Ë´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È¡¢¤¤¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖºòÇ¯¤Þ¤Ç¤È¤Ïµ»½ÑÅª¤Ê¿ÊÊâ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ÇËÜ¿Í¤â»î¹ç¤Ë½Ð¤ëÃæ¤Ç½ù¡¹¤Ë¼«