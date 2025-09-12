◇プロ野球セ・リーグ 阪神 2-0 DeNA(11日、甲子園球場)阪神は今季チーム最短の試合時間(2時間14分)で完封勝利。これがリーグ優勝後初の勝利で、連敗を2で止めました。打線は4回に先頭の近本光司選手がヒットと盗塁(今季29個目)でチャンスを作ると、3番・森下翔太選手が第21号2ランホームランを放って、2点を先制。援護をもらった先発・大竹耕太郎投手は、テンポ良くアウトを奪い、DeNA打線をわずか3安打。自身2年ぶりの完封で、今