柳町が6年目で初めてシーズンの規定打席（443打席）をクリアした。「5番左翼」でフル出場し、二ゴロだった七回の第3打席で区切りの数字に到達。3試合ぶりに無安打に終わったが、試合後は「一つの目標を達成できてうれしい。何とか頑張ってここまで来られた」と振り返った。今季は交流戦の最優秀選手に輝くなど安打を量産。出塁率3割8分5厘はリーグトップで、初タイトルも視野に入れている。