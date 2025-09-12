先発陣を支える左腕が立て続けに崩れた。今季最短の2回4失点で5敗目を喫した大関は悔やんだ。「初球から仕留めにきた打線に対して、力強さが結果的に足りなかった」。チームは3連敗となり、2位日本ハムに2ゲーム差に迫られた。9日の日本ハム戦ではモイネロが7失点KO。大関はロッテの積極打法に苦しんだ。初回は西川に1ボールからの甘いスライダーを先制ソロとされた。味方の失策から3失点した二回も、2本の適時打はいずれも最