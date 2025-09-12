県内の写真愛好家でつくるNPO法人・県美術写真振興協会の作品展（西日本新聞社など後援）が大分市荷揚町のアートプラザ・市民ギャラリーで開かれている。構図や撮影方法などを工夫した力作111点が並ぶ。14日まで。入場無料。写真展は16回目。男女16人の会員が自由に作品を持ち寄る一般展示（53点）のほか、「逆光」をテーマにした30点の特集も。時松和寿理事長は「逆光は明暗による立体感をもたらし、印象的な画面をつくること