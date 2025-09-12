意図しない妊娠を防ぐ緊急避妊薬（アフターピル）が、ようやく市販される見通しとなった。厚生労働省の専門部会は、緊急避妊薬「ノルレボ錠」を医師の処方箋が不要な市販薬とすることを了承した。半年ほどで一般販売が始まるとみられる。この薬を性交後72時間以内に服用すると、高い確率で避妊できる。購入に年齢制限はない。親の同意も必要ないが、薬局で年齢を確認し、研修を受けた薬剤師の面前で服用しなければならない。