熊本県内全域に大きな被害をもたらした8月の記録的大雨から1カ月が経過した。県のまとめによると、住家被害は全半壊や浸水など計8443棟に上る。農林水産業関連の被害は799億円、道路や河川など公共土木被害は559億円と推計される。現在も7市町で102人が自宅に戻れないまま、公民館や宿泊施設などで避難生活を続けている。住家被害の内訳（9日現在）は全壊18棟、半壊1635棟、一部破損3879棟、床上浸水1789棟、床下浸水1122棟。