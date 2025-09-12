長崎大病院（長崎市坂本1丁目）の病棟・診療棟で空調設備が故障し、空調が効かない状態となっている。室温は午後になると30度前後になる状況で、病院側は廊下に扇風機を置いたり、患者に保冷剤を配ったりして対応している。病院側によると、今のところ熱中症と診断された患者はいない。13日に復旧する見込み。故障したのは、冷房のための冷水を作る機械。3台のうち2台が5日正午ごろ、故障した。老朽化が原因とみられるという。