長崎県諫早市天満町の和装小物・和骨董（こっとう）「花栞（はなしおり）」で、トルコ伝統の毛織物キリムの展示即売会が開かれている。同国出身の輸入販売業エンシジ・ムラートさん（49）は、2023年に起きたトルコ・シリア大地震の被災地支援のため、各地で展示即売会を開くたびに寄付を募ってきた。8月、これらの寄付金で現地に図書館が完成。その報告を兼ねて、会場には建設の経緯を記したパネルも展示している。福岡市在住