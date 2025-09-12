佐賀県は11日、果樹類に被害を与えるカメムシ類が増加しているとして、県内全域に注意報を発出した。生産者に対し、早期発見に努めることや、見つけた際の速やかな薬剤散布などを呼びかけている。県によると、果樹カメムシ類は収穫前の果実の果汁を吸い、変形などの被害をもたらす。9月上旬に県内14カ所のヒノキの球果に寄生したカメムシ類の平均は37匹で、平年の14・5匹の2倍以上となった。県内の一部の果樹園では飛来を確