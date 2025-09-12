佐賀県唐津市教育委員会は11日、市東部学校給食センターで同日朝にネズミが確認され、消毒作業や侵入経路確認のために12日まで給食を停止すると発表した。市教委によると、床に置いた捕獲用の粘着シートに1匹が引っかかっていた。対象は小学校12校、中学校7校で、11日は各校に常備している非常食のカレーで対応するなどした。12日は弁当を持参してもらい、安全が確認でき次第、給食を再開する方針。