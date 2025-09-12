国連教育科学文化機関（ユネスコ）が認める世界ジオパークの一つ、島原半島が再認定を受けた。半島の3市でつくる島原半島ジオパーク協議会によると、南米チリで5、6日に開かれた専門家の会合で決まった。再認定は4度目。ジオパークは、地球の成り立ちを知る上で貴重な地形や景観を備えた「自然公園」の意。島原半島は2009年に国内で初めて世界ジオパークに認定された。1990〜96年の雲仙・普賢岳噴火で誕生した溶岩ドーム「平成