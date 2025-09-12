福岡県嘉麻市観光まちづくり協会は13日、「タビする嘉麻」と題したフォーラムを稲築地区公民館（同市岩崎）で開く。地域住民と地元の文化や歴史の魅力を探り、観光に生かす狙い。来年度からボランティアガイドの育成を始める予定で、興味を持ってくれそうな人材の発掘も目指す。フォーラムは、より地元に密着した情報を掘り下げ、共有するため、合併前の1市3町の各地区で順次開く計画。7月は旧嘉穂町で開催し、今回は2回目。旧