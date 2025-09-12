佐賀県鳥栖市の古藤書道教室が創立50年を迎え、主宰する古藤翆玉さん（85）が自身のかな書道作品を中心に展示する「かな書道思い出作品展」を同市本鳥栖町のサンメッセ鳥栖で開いた。古藤さんは「書道を通じ、いろんな出会いがあってありがたいし、日本のかな文化を表現できるのがうれしい」と笑顔で語った。古藤さんは1973年に小学1年の長男が書道を習うタイミングで「年賀状とのし袋ぐらい、筆で書けたらいいな」と思い立ち