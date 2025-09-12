8月にインドネシアで開催されたバレーボールの「2025女子U21（21歳以下）世界選手権大会」に日本代表として出場したSAGA久光スプリングスの井上未唯奈（みいな）選手（19）が4日、練習拠点を置く佐賀県鳥栖市の市役所を訪れ、向門慶人市長に銀メダル獲得を報告した。日本はファイナルラウンド決勝でイタリアと対戦。第1セットを取られた後、第2、第3セットを奪取したが、第4、第5セットを落とし、セットカウント2−3で涙をのん