きらびやかな古伊万里調の皿から光沢を抑えた単色系のコップ、さらには抽象画を思わせる大胆なはけ目を強調した絵付けの食器類まで−。鍋島焼の窯元が集まる佐賀県伊万里市の大川内山地区から約3キロ離れた「瀬兵窯」の本社応接室には、アンティークのような温かさを感じさせる商品が並ぶ。どれも3代目社長の瀬戸口晧嗣さん（67）のアイデアを実らせた作品たちだ。「天然の色素を使って独自の色合いを表現し、鍋島の伝統文様も